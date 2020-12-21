В Башкирии прокуратура начала проверку цен на базовые продукты питания

| 21 дек 2020 | 17:29

Проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования, организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.







По сообщению пресс-службы ведомства, проверка ценообразования проходит по поручению Генеральной прокуратуры РФ в связи с ростом цен на базовые продукты питания. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



Отмечается, что в случае значительного роста цен на социально значимые продукты жители региона могут сообщать в органы прокуратуры Башкирии по месту своего жительства. По каждому такому сообщению, сотрудники надзорного ведомства будут организовывать проверки.

Ранее сообщалось о том, что власти России определились с окончательной стоимостью сахара и масла.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram