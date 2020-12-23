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В Мечетлинском районе заработал раздаточный пункт «Молочной кухни»

В Мечетлинском районе заработал раздаточный пункт «Молочной кухни»

Мечетлинский район | 23 дек 2020 | 21:28

В Мечетлинском районе в селе Большеустьикинское Республики Башкортостан 23 декабря открылся фирменный раздаточный пункт ГАУ РБ «Молочная кухня».



«Бесплатную молочную продукцию и сухие смеси будут получать родители более двухсот детей из Мечетлинского района. Первая выдача в новом фирменном пункте состоится 25 декабря. Приобрести натуральную молочную продукцию в розницу могут все желающие», – поделился министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Ранее в селе Большеустьикинское не велась продажа молока, творога, кефира и йогуртов от «Молочной кухни», а только выдавались льготным категориям граждан в Госаптеке.

«Мы поставили для себя цель открыть фирменный пункт выдачи и продажи нашей продукции в каждом районе Башкортостана. Сегодня их ровно пятьдесят. В следующем году планируем довести эту цифру до восьмидесяти шести, чтобы даже у жителей отдаленных от столицы районов была возможность приобретать качественную молочную продукцию для своих детей», – добавил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось о том, что артисты из Мечетлинского района стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Театральные встречи в провинции"

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Источник: trade.bashkortostan.ru
Фото: trade.bashkortostan.ru

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