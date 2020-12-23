В Мечетлинском районе заработал раздаточный пункт «Молочной кухни»
Мечетлинский район | 23 дек 2020 | 21:28
В Мечетлинском районе в селе Большеустьикинское Республики Башкортостан 23 декабря открылся фирменный раздаточный пункт ГАУ РБ «Молочная кухня».
«Бесплатную молочную продукцию и сухие смеси будут получать родители более двухсот детей из Мечетлинского района. Первая выдача в новом фирменном пункте состоится 25 декабря. Приобрести натуральную молочную продукцию в розницу могут все желающие», – поделился министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.
Ранее в селе Большеустьикинское не велась продажа молока, творога, кефира и йогуртов от «Молочной кухни», а только выдавались льготным категориям граждан в Госаптеке.
Ранее сообщалось о том, что артисты из Мечетлинского района стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Театральные встречи в провинции"