Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего

| 24 дек 2020 | 10:32

По данным мониторинга цен, проведенного специалистами Башстата, в среднем за период с 14 по 21 декабря стоимость литра подсолнечного масла в республике выросла на 1,2% и составляет 121,20 руб. Цена килограмма сахара за указанный период снизилась на 0,8% и составляет 47,40 руб.







Больше за неделю в Башкирии подорожали огурцы – на 13,3% и помидоры – на 5,2%. Сейчас килограмм этих продуктов в среднем стоит 134,20 руб и 119,34 руб соответственно.



Самое значительное снижение цен наблюдается на карамель – на 1,8% и макароны из пшеничной муки – на 1,6%. Сейчас их килограмм в среднем стоит 221,47 руб и 62,80 руб.





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