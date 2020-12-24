Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего

Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего

Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали и подешевели в декабре больше всего

| 24 дек 2020 | 10:32

По данным мониторинга цен, проведенного специалистами Башстата, в среднем за период с 14 по 21 декабря стоимость литра подсолнечного масла в республике выросла на 1,2% и составляет 121,20 руб. Цена килограмма сахара за указанный период снизилась на 0,8% и составляет 47,40 руб.



Больше за неделю в Башкирии подорожали огурцы – на 13,3% и помидоры – на 5,2%. Сейчас килограмм этих продуктов в среднем стоит 134,20 руб и 119,34 руб соответственно.

Самое значительное снижение цен наблюдается на карамель – на 1,8% и макароны из пшеничной муки – на 1,6%. Сейчас их килограмм в среднем стоит 221,47 руб и 62,80 руб.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: