Власти напомнили об ограничении продажи алкоголя в Башкирии на Новый год
| 28 дек 2020 | 10:02
В башкирском парламенте напомнили об ограничениях продажи алкоголя, которые будут действовать в период грядущих новогодних каникул. Этот «сухой закон» был принят еще в прошлом году.
Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев заявил, что установленный ранее порядок сохраняется: – 3 января действует полный запрет на продажу алкоголя; – с 4 по 6 января продажа спиртного разрешена только с 10:00 до 14:00.
Ограничения, как отметили в парламенте, «направлены на сохранение здоровья и жизни жителей республики». Так, за счет «сухого закона» в Башкирии с 1 по 8 января текущего года объемы продаж спиртного упали на 27%. Вместе с этим на 70% уменьшилось число смертей от отравлений алкоголя и в 4 раза снизилось количество погибших в пожарах.