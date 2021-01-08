Стало известно, какие продукты питания популярны у жителей Башкирии

| 08 янв 2021 | 10:17

Аналитики Башстата выяснили, какие продукты не первой необходимости любят жители Башкирии. Как сообщает издание «UfaCityNews.ru», рейтинг был составлен в преддверии новогодних праздников. Оказалось, что городские жители больше всего любят сладости – конфеты и шоколад (их выбрали 34,6% голосующих), а сельские чаще всего покупают майонез и соусы (28,5%).







Чуть реже горожане употребляют майонез, соусы и заправки на его основе – 30,5%. Снеки – чипсы и сухарики выбрали 11,9%, торты и пирожные – 7,7%, сладкие газированные напитки – 6,1%.



В селах на втором месте после майонеза и соусов идут шоколад и конфеты (28,5%), чипсы (8,9%), газированные сладкие напитки (3,7%). А вот пирожные сельчане едят редко, за них отдано всего 3,3% голосов.

Специалисты отметили, что вышеперечисленные продукты уже перестали быть «праздничными», из употребляют каждый день. Кондитерские изделия и газировка стала популярна среди детей.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске во второй раз пройдет фестиваль «Бирские пельмени», гости которого смогут посетить дегустации пельменей и принять участие в играх и конкурсах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay