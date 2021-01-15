Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Крупные торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции

Крупные торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции

Крупные торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции

| 15 янв 2021 | 11:01

В Башкирии торговые сети изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции. Как сообщает пресс-служба регионального Минторга, скидки для покупателей старше 65 лет действуют в с магазинах:

- «Магнит»: скидка 10% (с понедельника по пятницу, со времени открытия магазина до 13.00);



- «Лента»: скидка 10% (с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00);

- «Пятерочка»: скидка 5% – ежедневно, по понедельникам – 10% (воспользоваться можно со времени открытия магазина до 13.00);
- «Ашан»: скидка 7% (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00);

- «Байрам»: скидка предоставляется по социальной карте (информация о скидках размещена в каталоге магазина, товары выделены специальным шелфтокером «Акция»);

- «Ярмарка»: скидка 3% (ежедневно с 11.00 до 13.00).

Напомним, федеральные и республиканские торговые сети поддержали инициативу республиканского правительства, чтобы защитить старшее поколение от заражения новой коронавирусной инфекцией, а также сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: