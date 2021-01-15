Крупные торговые сети в Башкирии изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции

| 15 янв 2021 | 11:01

В Башкирии торговые сети изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на самоизоляции. Как сообщает пресс-служба регионального Минторга, скидки для покупателей старше 65 лет действуют в с магазинах:



- «Магнит»: скидка 10% (с понедельника по пятницу, со времени открытия магазина до 13.00);







- «Лента»: скидка 10% (с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00);



- «Пятерочка»: скидка 5% – ежедневно, по понедельникам – 10% (воспользоваться можно со времени открытия магазина до 13.00);

- «Ашан»: скидка 7% (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00);



- «Байрам»: скидка предоставляется по социальной карте (информация о скидках размещена в каталоге магазина, товары выделены специальным шелфтокером «Акция»);

- «Ярмарка»: скидка 3% (ежедневно с 11.00 до 13.00).



Напомним, федеральные и республиканские торговые сети поддержали инициативу республиканского правительства, чтобы защитить старшее поколение от заражения новой коронавирусной инфекцией, а также сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом.





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