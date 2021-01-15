АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд автомобилей 2021 года

| 15 янв 2021 | 14:25

Автомобили российской компании АвтоВАЗ подорожали на 2-5% в среднем. Повышение не коснулось Lada Niva, но это вопрос времени. Оно произойдет, как только завод выпустит обновленную модификацию Niva Travel. Пока же цена «Нивы» остается прежней – 738-880 тысяч рублей.







Наименьший рост в линейке седанов и хэтчбеков Lada Granta – плюс 10-11 тысяч. В обновленных прайс-листах автопроизводителя четырехдверная «Гранта» в базовой комплектации стоит 499,9 тысяч. До сегодняшнего дня ее продавали за 488,9 тысяч рублей.



Внедорожник Lada Xray из топовой линейки стал дороже на 10 тысяч – в прайсе производителя указана цена 898,9 тысяч. Эта же модель в стандартной комплектации теперь дороже на 19 тысяч, ее актуальная цена 679,9 тысяч рублей. В перечне комплектаций больше нет Lada XRAY 1,8 л, 122 л. с.



В модельном ряду Lada Largus повышение в среднем на 15 тысяч, а Lada Vesta – на 20-40 тысяч. Автомобили Lada Vesta подорожали ощутимее всего: премиальные комплектации впервые перешагнули за 1 млн. руб.

В пресс-службе АвтоВАЗа не объясняют причины увеличения цен. Независимые эксперты считают это вынужденной мерой, обусловленной ослаблением рубля и ежегодной инфляцией.



Напомним, что в 2020-м российский производитель поднимал стоимость на автомобили 6 раз. В общей сложности за год они стали дороже на 8,5%.





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Фото: fishki.net