Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане проводится анонимный опрос по качеству школьного питания

В Башкортостане проводится анонимный опрос по качеству школьного питания

В Башкортостане проводится анонимный опрос по качеству школьного питания

| 15 янв 2021 | 16:16

Родители в Башкирии могут принять участие в анонимном опросе по школьному питанию для учеников начальных классов. Его проводит общественная палата республики с 15 по 25 января.



Итоги опроса будут направлены в Общественную палату России до 1 февраля 2021 года. Принять участие в нем можно, перейдя по ссылке.

Напомним, с 9 до 30 ноября 2020 года аналогичное анкетирование уже проводилось.  В нем приняли участие 3668 родителей 1-4 классов из 55 городов и районов республики. Из них 67,7% были довольны качеством питания в школах. Результаты были направлены в профильные министерства республики.


«Мы повторно хотим узнать мнение родителей, чтобы сделать сравнительный анализ: что изменилось в системе школьного питания с тех пор. Считаю, что операторы питания должны услышать пожелания родителей и внести коррективы в свою работу», - отметила заместитель председателя общественной палаты республики Лида Исаргакова.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: