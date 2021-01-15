В Башкортостане проводится анонимный опрос по качеству школьного питания

| 15 янв 2021 | 16:16

Родители в Башкирии могут принять участие в анонимном опросе по школьному питанию для учеников начальных классов. Его проводит общественная палата республики с 15 по 25 января.







Итоги опроса будут направлены в Общественную палату России до 1 февраля 2021 года. Принять участие в нем можно, перейдя по ссылке.



Напомним, с 9 до 30 ноября 2020 года аналогичное анкетирование уже проводилось. В нем приняли участие 3668 родителей 1-4 классов из 55 городов и районов республики. Из них 67,7% были довольны качеством питания в школах. Результаты были направлены в профильные министерства республики.





«Мы повторно хотим узнать мнение родителей, чтобы сделать сравнительный анализ: что изменилось в системе школьного питания с тех пор. Считаю, что операторы питания должны услышать пожелания родителей и внести коррективы в свою работу», - отметила заместитель председателя общественной палаты республики Лида Исаргакова.

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