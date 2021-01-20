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В Туймазах открывается фирменный пункт «Молочной кухни»

В Туймазах открывается фирменный пункт «Молочной кухни»

Туймазинский район | 20 янв 2021 | 18:19

Фирменный пункт расположился по улице Луначарского, 41. Работать он будет с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.30, перерыв с 14.00 до 15.00. Бесплатная продукция будет выдаваться по средам и пятницам. Кроме того, приобрести полезные продукты – молоко, кефир, творожок и йогурты – смогут все желающие.



Получать продукцию в фирменном пункте будут родители, подавшие заявление о смене места выдачи. Всего в Туймазах бесплатной продукцией обеспечиваются 777 малышей.

Добавим, что в целом в республике продукты «Молочной кухни» бесплатно получают 23 тыс. 893 ребенка до трех лет из малоимущих и опекунских семей, а также 543 беременные женщины и кормящие матери.

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Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

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Источник: gtrk.tv

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