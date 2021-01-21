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В России задумались о заморозке цен еще на два продукта

В России задумались о заморозке цен еще на два продукта

| 21 янв 2021 | 09:26

Правительство России может установить предельный уровень цен на макароны и зерно. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба.



«В правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории», — передает «Коммерсант».

Отмечается, что за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тысяч рублей за тонну, макароны за две недели подорожали на 8%. Также замглавы министерства обратила внимание на то, что на 30% выросла стоимость яиц у производителей. Розничные цены пока на такую сумму не выросли, отметила замминистра. Регионам поручили провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца, передают «Ведомости».

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Источник: ura.news
Фото: pixabay.com

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