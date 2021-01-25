"Детишки не едят почему-то": Хабиров заявил о необходимости навести порядок в школьном питании

| 25 янв 2021 | 11:25

На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил о необходимости навести порядок в школьном питании. Кроме того, изучить меню в социальных учреждениях.







С таким поручением руководитель региона обратился к министру здравоохранения Максиму Забелину и министру торговли и услуг Алексею Гусеву. Как отметил Радий Хабиров, он узнал о школах, где полные тарелки еды остаются нетронутыми детьми. Также Глава Башкирии напомнил об увеличении поставок продукции местных производств.





— Там есть еще вопросы. Мне каждый понедельник контрольное управление дает информацию, работа у них такая – портить мне утро. Когда смотрю на это, начинаю возбуждаться. Питание в социальных учреждениях и учреждениях системы образования требует нашего специального внимания. Даже по мясу. Мало нашего мяса, хотя у нас его много, — отметил Радий Хабиров.

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