В Уфе жителю вернули деньги за некачественную цепочку в семикратном размере ее стоимости

Уфа | 28 янв 2021 | 13:42

Житель Уфы в марте 2020 года купил серебряную цепочку за 478 рублей. Покупка оказалась некачественной. На цепочке отсутствовало кольцо для застежки. В магазине товар приняли на проверку качества, однако информацию о результатах рассмотрения своего обращения он не получил.







«За помощью потребитель обратился в Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан. Сотрудники ведомства помогли составить проект искового заявления в суд и вернуть деньги за некачественную цепочку», – рассказал министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.



С этим заявлением потребитель обратился к продавцу, который оценив возможные материальные убытки – стоимость изделия, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от цены иска в пользу потребителя (более 15 тысяч рублей за изделие стоимостью 478 рублей), решил удовлетворить его требование.

Похожих случаев в практике немало. Поэтому специалисты отдела защиты прав потребителей Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан проводят выездные мероприятия, в том числе в торговых центрах города Уфы. Они консультируют жителей республики и оказывают помощь в составлении претензий и исковых заявлений.

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В 2020 году рассмотрено более 900 жалоб, поступивших от потребителей на нарушение их прав, оказана помощь в составлении 217 претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей – это на 3 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.