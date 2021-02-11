Минобразования Башкирии: "У нас есть вопросы по качеству питания"

| 11 фев 2021 | 16:13

На встрече с общественниками выступила заместитель министра образования и науки Башкирии Альфия Галиева. Она заявила, что ведомство также обеспокоено обилием жалоб на питание в школах.







По линии Минобрнауки большая часть обращений поступает из уфимских образовательных учреждений, где речь идет именно об аутсорсинге. Также Альфия Галиева добавила, что с 1 сентября абсолютно все ребята, а это 24 тысячи детей, обучающиеся в 1983 организациях, будут обеспечены одноразовым горячим питанием.

Кроме того, заместитель главы ведомства сообщила, что в 2020 году было выделено 49 миллионов рублей на оснащение пищеблоков малокомплектных школ. Еще 165 миллионов рублей из консолидированного бюджета направлено на покупку оборудования и посуды.

— У нас есть вопросы по качеству питания. Еженедельно мы собираем оперативный штаб с федеральным министерством, рассматриваем эти обращения буквально по всем каналам. На российском уровне по качеству, конечно, мы пока не звучим. Но это нас не останавливает и не успокаивает, — сказала Альфия Галиева.

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