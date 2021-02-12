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В Башкирии было изъято более полутонны паштета, зараженного африканской чумой

В Башкирии было изъято более полутонны паштета, зараженного африканской чумой

| 12 фев 2021 | 19:34

8 февраля сотрудники Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ провели мониторинг поступающей в магазины республики продукции. Так, во время проверки были взяты пробы паштета, произведенного ООО «Гран-Мэр» в Белгородской области. 

Партия продукта успела поступить во многие магазины, сообщили в пресс-службе управления. Однако специалисты запретили выкладывать ее на прилавки до заключения лабораторных исследований.

Оказалось, поступивший продукт небезопасен. Анализы показали, что в нем содержится африканский вирус чумы свиней. Сотрудниками Россельхознадзора для уничтожения было изъято более полутонны зараженного паштета.

Напомним, в 2020 году в Башкирии было обнаружено более 3 тонн просроченного мяса. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, контроль за качеством и безопасностью мясных продуктов, реализуемых на потребительском рынке, продолжается. 


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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по РБ

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