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Глава района Уфы выяснил, какую кашу не едят дети в школьных столовых

Глава района Уфы выяснил, какую кашу не едят дети в школьных столовых

Уфа | 13 фев 2021 | 10:53

Глава администрации Демского района Уфы Айдар Базгудинов посетил школу №103 и лицей №161. Именно в этих учреждениях чаще всего жители дети жаловались на питание.

Результаты проверки Айдар Базгудинов опубликовал на своей странице Вконтакте. По его наблюдениям, школьники отказываются от перловки, несмотря на то, что повара готовят ее по требованиям Роспотребнадзора. При этом глава администрации подчеркнул, что все же именно мнение детей первостепенно в этом вопросе.

«Нужно менять отношение к ученикам. Нужно спрашивать, что им нравится.<…> Возможно, стоит подумать, как ее готовить иначе или обсудить варианты замены этой каши на другие блюда, чтобы мы не тратили зря деньги. Предлагаю чаще проводить опрос детей и родителей, спрашивать их, что их не устраивает в питании», - написал Айдар Базгудинов.

Напомним, вопрос школьного питания неоднократно поднимал руководитель Башкирии Радий Хабиров. На еженедельном оперативном совещании в правительстве глава резко высказался на этот счет, сравнив работу местных чиновников с коллегами из Московской области. Кроме того, качество меню в школах обсудили на заседании в Общественной палате.

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Источник: gorobzor.ru

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