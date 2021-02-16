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В Башкортостане «Молочная кухня» будет производить йогурты с йодом

В Башкортостане «Молочная кухня» будет производить йогурты с йодом

Уфа | 16 фев 2021 | 18:10

Новый продукт призван восполнить дефицит йода, характерный для нашего региона, в детском питании.

— Сегодня йогурт проходит испытания для подтверждения срока годности. Далее продукт будет направлен в Центр гигиены и эпидемиологии РБ для исследований его пищевой и биологической ценности, а также подтверждения заявленного йода, — сообщил министр торговли Алексей Гусев.

Результаты исследования нового продукта обсудят участники круглого стола, который пройдет в Конгресс-холле «Торатау». Также запланирована дегустация йодированной молочной продукции.

Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

Ранее сообщалось о том, что глава района Уфы выяснил, какую кашу не едят дети в школьных столовых.

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Источник: proural.info

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