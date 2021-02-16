В Башкортостане «Молочная кухня» будет производить йогурты с йодом

Новый продукт призван восполнить дефицит йода, характерный для нашего региона, в детском питании.
— Сегодня йогурт проходит испытания для подтверждения срока годности. Далее продукт будет направлен в Центр гигиены и эпидемиологии РБ для исследований его пищевой и биологической ценности, а также подтверждения заявленного йода, — сообщил министр торговли Алексей Гусев.
Результаты исследования нового продукта обсудят участники круглого стола, который пройдет в Конгресс-холле «Торатау». Также запланирована дегустация йодированной молочной продукции.
Работа идет в рамках национального проекта «Демография».