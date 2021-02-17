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В Башкортостане из-за птичьего гриппа могут подорожать курица и яйца

В Башкортостане из-за птичьего гриппа могут подорожать курица и яйца

| 17 фев 2021 | 09:40

В Башкирии могут повысить цены на куриное мясо и яйца. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственный источник на рынке.

Оказалось, этому есть серьезное экономическое обоснование. По стране распространяется птичий грипп. Вспышки зафиксировали в Ростовской области, Ставропольском, а также Краснодарском краях. По словам специалистов, болезнь продолжает распространятся. В связи с этим сокращается предложение курицы и яиц. В Национальной мясной ассоциации и Российском птицеводческом союзе объяснили, что себестоимость товара за год увеличилась на 25%.

Кроме того, производители отметили рост цен на корм и другие составляющие для содержания птицы. По их словам, в стране идет существенное сокращение поголовья. Однако, как сообщили в Минсельхозе России, причин для паники нет.

Напомним, ранее сообщалось об изменении цен на ряд продуктов в Башкирии.

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Источник: proural.info

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