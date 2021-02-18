В Башкирии хотят увеличить стоимость горячего школьного питания

| 18 фев 2021 | 09:12

Для улучшения качества школьного питания необходимо пересмотреть его текущую стоимость. Об этом сообщил Виталий Черевков – председатель Башкирской торговой ассоциации – в ходе проходившего тематического стола в региональном собрании.







По мнению эксперта, стоимость обеда, подаваемого школьникам, должна составлять 80 рублей 40 копеек. Детям с особенностями здоровья этот ценник должен достигать 137 рублей 83 копейки. Черевков отмечает, что на сегодняшний день стоимость обедов строится исключительно из стоимости используемого продуктового набора. При этом в нее не включаются затраты на готовку, доставку и т.д.



На сегодня в школах Башкирии цена завтраков и обедов для учащихся 1 – 4 классов равна 57 рублей 43 копейки. Дети с особенностями здоровья, а также из семей, признанных малообеспеченными, получают завтрак стоимостью 57 рублей 47 копеек и обед за 42 рубля 57 копеек. Ученики 5 – 11 классов получают завтраки стоимостью 55 рублей. Обеды для обычных школьников обходятся в 55 рублей, учащихся с ОВЗ – 45 рублей.

Черевков подчеркнул, что бесплатное питание для учащихся начальной школы, введенное в этом учебном году, в других регионах выделяется намного больший объем средств. Причиной этого является софинансирование понесенных затрат за счет средств регионального бюджета. В Башкортостане дополнительных финансов из республиканской казны не предусмотрено – используются только средства федерального бюджета.

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