Какие злаки обязательно нужно включить в рацион питания

| 19 фев 2021 | 15:24

Хочется отметить то, что нашему организму нужны злаки, так как они содержат большое количество полезных элементов.



Какие злаки обязательно нужно включить в рацион?







Пшено - это отличный злак, в котором сбалансированы разнообразные аминокислоты. Богато оно протеинами, клетчаткой, витаминами группы В, аминокислотами, железом, лецитином, магнием, фосфором, калием и витамином Е. В пшене отсутствует глютен.



Фарро - это обмолоченный ячмень. Он очищен от шелухи. Данный злак богат витаминами A, B, C и E, клетчаткой, магнием. Кроме того, содержит малое количество глютена.

Овес - это замечательный продукт, который нормализует обмен веществ, так как в нем содержатся нерастворимые и растворимые волокна. Овес нормализует кровяное давление. Кроме того, способствует похудению. Он богат витаминами А, В1, В2, В5, холином, фолиевой кислотой, ниацином, аскорбиновой кислотой и витамином Е. Также в овсе содержатся магний, железо, кальций, фосфор, калий, марганец и натрий.





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