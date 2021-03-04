Статистики опубликовали средние цены на продукты в Башкирии

Башстат опубликовал средние цены на продукты в республике на 1 марта.
По данным статистиков, больше всего за период с 24 февраля по 1 марта в регионе подорожал килограмм белокочанной капусты, репчатого лука и маргарина. Сейчас данные продукты стоят 19,96, 27,51 и 140,29 руб. соответственно.
Самое значительное снижение цен наблюдается на огурцы, яблоки и карамель. Сейчас их килограмм в среднем стоит 168,70, 91,13 и 207,33 руб. соответственно.
Сливочное масло, яйца и картофель в Башкирии подорожали в пределах 1,2-2,2%. Сейчас эти продукты стоят 604,84, 70,08 и 30,26 руб.
Подсолнечное масло, молоко и рис упали в цене в пределах 1% и стоят 117,18, 51,27 и 66,21 руб.