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Жители Башкирии возмутились ценами на цветы в преддверии праздника

Жители Башкирии возмутились ценами на цветы в преддверии праздника

Уфа | 07 мар 2021 | 22:37

Член общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина возмутилась чрезмерно завышенными ценами на цветы в канун 8 Марта. По словам женщины, вчера она зашла в цветочный магазин и «чуть не упала».

– Один маленький, дохлый, с мизинец тюльпанчик – 95 рублей, одна роза – 170 рублей, мимоза, веточка – 350 рублей. На одну тысячу рублей дохлый, некрасивый букетик, вы чего? – возмутилась Недорезова на своей странице в фейсбуке.

Она добавила, что «молоденькие мальчишки», которые хотят порадовать девушек на праздник, «разворачиваются и уходят» из цветочного магазина. «Мне кажется – лишка», – подытожила общественница.

В комментариях пользователи посоветовали Кристине Недорезовой ходить в супер- или гимермаркеты - там цены на цветы более демократичные.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay

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