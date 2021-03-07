Жители Башкирии возмутились ценами на цветы в преддверии праздника

Уфа | 07 мар 2021 | 22:37

Член общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дрёмина возмутилась чрезмерно завышенными ценами на цветы в канун 8 Марта. По словам женщины, вчера она зашла в цветочный магазин и «чуть не упала».







– Один маленький, дохлый, с мизинец тюльпанчик – 95 рублей, одна роза – 170 рублей, мимоза, веточка – 350 рублей. На одну тысячу рублей дохлый, некрасивый букетик, вы чего? – возмутилась Недорезова на своей странице в фейсбуке.



Она добавила, что «молоденькие мальчишки», которые хотят порадовать девушек на праздник, «разворачиваются и уходят» из цветочного магазина. «Мне кажется – лишка», – подытожила общественница.

В комментариях пользователи посоветовали Кристине Недорезовой ходить в супер- или гимермаркеты - там цены на цветы более демократичные.





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Фото: pixabay