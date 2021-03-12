В Башкортостане вновь подорожал бензин

| 12 мар 2021 | 09:08

В Башкирии стоимость бензина вновь увеличилась. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в Башстате.



Согласно динамике потребительских цен на топливо за февраль 2021 года, стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла с январских 43,11 до 43,40 рубля. Цена на АИ-95 увеличилась за месяц с 46,14 до 46,41 рубля за литр. Стоимость возросла и на АИ-98, теперь средняя цена за литр — 52,79 рубля, хотя ранее была 52,33.



— Дизельное топливо выросло в цене за месяц с 47,91 рубля до 48,01 рубля за литр, — прокомментировали в госоргане.

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