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В Башкортостане «Молочная кухня» расширила ассортимент продуктов питания

В Башкортостане «Молочная кухня» расширила ассортимент продуктов питания

| 12 мар 2021 | 18:53

В шести раздаточных пунктах теперь можно приобрести сопутствующие товары.

Ассортимент пополнили сухие молочные смеси, каши, соки, чай, овощное, фруктовое и мясное пюре, снеки, а также средства гигиены. Именно эти товары в качестве предпочтительных жители назвали в ходе опроса в соцсетях.

Расширенный список товаров покупателям предлагают в Уфе (ул. Черниковская, 51), Нефтекамске (ул. Строителей, 89), Октябрьском (ул. Кувыкина, 30), Дюртюлях (ул. Садовая, 9), Стерлитамаке (ул. Артема, 13) и в селе Верхние Киги Кигинского района (ул. Советская, 18Б).

Если опыт окажется удачным, ассортимент пополнится и в других пунктах раздачи.

Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ

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