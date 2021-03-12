В Башкортостане «Молочная кухня» расширила ассортимент продуктов питания
| 12 мар 2021 | 18:53
В шести раздаточных пунктах теперь можно приобрести сопутствующие товары.
Ассортимент пополнили сухие молочные смеси, каши, соки, чай, овощное, фруктовое и мясное пюре, снеки, а также средства гигиены. Именно эти товары в качестве предпочтительных жители назвали в ходе опроса в соцсетях.
Расширенный список товаров покупателям предлагают в Уфе (ул. Черниковская, 51), Нефтекамске (ул. Строителей, 89), Октябрьском (ул. Кувыкина, 30), Дюртюлях (ул. Садовая, 9), Стерлитамаке (ул. Артема, 13) и в селе Верхние Киги Кигинского района (ул. Советская, 18Б).
Если опыт окажется удачным, ассортимент пополнится и в других пунктах раздачи.
Работа идет в рамках национального проекта «Демография».