В Башкирии изменятся меню и работа школьных столовых

Уфа | 05 апр 2021 | 11:30

Министр торговли Алексей Гусев рассказал о том, какие изменения произошли в школьном питании. Доклад о работе над улучшением школьных завтраков и обедов министр озвучил сегодня, 5 апреля, в ходе оперативного совещания.







Как сообщил Гусев, в школах был обновлен состав бракеражной комиссии. Теперь в нее входят пять родителей, которые были выбраны родительским комитетом. Ежедневно они посещают школьную столовую с целью контроля качества блюд. Фотографии того, что будут кушать дети, теперь публикуются на сайте школы. В дальнейшем планируется ввести цветовые индикаторы блюд, которые будут рассказывать детям о пользе того или иного продукта. Для обозначения будут выбраны три цвета: зеленый, который будет обозначать, что этот продукт можно есть без ограничений, желтый цвет расскажет школьнику о том, что такую еду можно есть раз в день, а красный будет сигнализировать ребенку, что эта еда не очень полезна и ее лучше есть не чаще одного раза в два дня.

Внимание было уделено не только качеству блюд, но и их внешнему виду. Министр рассказал о том, что было проведено открытое голосование среди родителей — они предлагали свои блюда. Предложенные варианты будут отправлены на рассмотрение общего родительского комитета, где из них выберут понравившееся, после чего они пройдут согласование в Роспотребнадзоре и затем будут введены в школьное меню.



В ходе доклада глава республики Радий Хабиров отметил, что сейчас пищеблоки многих учебных учреждений устарели, но постепенно власти будут модернизировать их оснащение. Также глава рассказал о том, что школьное питание, конечно, не является совсем домашним, однако важно, чтобы школы начали посещать специалисты, которые бы рассказывали ученикам о правильном питании и прививали культуру пищевого поведения.

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