В Башкортостане резко подорожали яйца, сливочное масло и мясо

| 10 апр 2021 | 17:19

В Башкирии с февраля по март резко возросла средняя стоимость куриных яиц, сливочного масла и мяса. Динамику цен накануне, 9 апреля, представил Башстат.







Таким образом, в феврале цена за десяток яиц равнялась 68 рублям, уже через месяц она вскочила до 76. Стоимость сливочного масла в прошлом месяце составляла 597 рублей за килограмм и за 31 день повысилась до 615 рублей (то есть 200 граммов масла сейчас можно купить по средней цене в 123 рубля).





— В феврале килограмм говядины с костями в среднем стоил 361 рубль, уже в марте мясо подорожало на 11 рублей. Свинина аналогично через месяц повысилась в цене на 8 рублей. Килограмм охлажденной и мороженой курицы сейчас можно купить за 154 рубля, месяцем ранее ее стоимость составляла 146 рублей, — сказано в документе Башстата.

Читайте также: В Башкортостане на 6 процентов подорожал картофель

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay