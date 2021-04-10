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В Башкортостане резко подорожали яйца, сливочное масло и мясо

В Башкортостане резко подорожали яйца, сливочное масло и мясо

| 10 апр 2021 | 17:19

В Башкирии с февраля по март резко возросла средняя стоимость куриных яиц, сливочного масла и мяса. Динамику цен накануне, 9 апреля, представил Башстат.

Таким образом, в феврале цена за десяток яиц равнялась 68 рублям, уже через месяц она вскочила до 76. Стоимость сливочного масла в прошлом месяце составляла 597 рублей за килограмм и за 31 день повысилась до 615 рублей (то есть 200 граммов масла сейчас можно купить по средней цене в 123 рубля).


— В феврале килограмм говядины с костями в среднем стоил 361 рубль, уже в марте мясо подорожало на 11 рублей. Свинина аналогично через месяц повысилась в цене на 8 рублей. Килограмм охлажденной и мороженой курицы сейчас можно купить за 154 рубля, месяцем ранее ее стоимость составляла 146 рублей, — сказано в документе Башстата.

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Источник: ufa1.ru
Фото: pixabay

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