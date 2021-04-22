В Башкирии за неделю значительно подорожали яйца, мясо и огурцы

| 22 апр 2021 | 14:54

Согласно информации Башкортостанстата от 22 апреля за 7 дней в регионе значительно возросла стоимость продуктов.



Например, цена куриных яиц увеличилась на три рубля. Сейчас жители могут купить их, заплатив 82 рубля за десяток. На четыре рубля повысилось в цене свиное мясо, на семь рублей - баранина. Эта продукция стала стоить соответственно 264 рубля и 433 рубля за один килограмм. На 12 рублей подорожали свежие огурцы, сейчас килограмм оценивается в 115 рублей.







При всем этом в республике на семь рублей подешевели колбасные изделия. Их цена сейчас составляет 406 рублей за килограмм. Кроме того, доступнее на четыре рубля стали мягкие и твердые сорта сыра. Сейчас их стоимость составляет 533 рубля за килограмм.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане на 6 процентов подорожал картофель.





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Фото: из архива newsbash.ru