В Башкирии подорожали колбаса и чай

20 май 2021 | 21:45

В пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ поделились информацией об изменении цен на продукты. Данные были опубликованы сегодня, 20 мая.







Согласно им, в регионе за неделю на 15 рублей подорожали копченые колбасы. Теперь килограмм этого мясного продукта стоит 435 рублей. На 18 рублей стал дороже черный чай. Килограмм заварки в настоящее время можно купить за 949 рублей.



Однако есть товары, цены на которые значительно снизились. Килограмм свежих огурцов сейчас стоит 120 рублей, они стали на 16 рублей дешевле. Цены на сыры уменьшились на 7 рублей, жители республики могут купить килограмм данного кисломолочного продукта за 526 рублей. На 7 рублей снизились цены на вареную колбасу, килограмм граждане могут приобрести за 342 рубля.

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Фото: pixabay