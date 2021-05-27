Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкортостане резко подорожали овощи

В Башкортостане резко подорожали овощи

В Башкортостане резко подорожали овощи

27 май 2021 | 21:54

В Башкирии подорожал ряд продуктов – тройку возглавили овощи, морковь, капуста и картофель. Такие данные привели в Башстате.

Больше всего цена выросла на морковь – на 11,6% и стала 58 рублей за килограмм. Капуста выросла в цене на 7,1% - до 28 рублей за килограмм, картофель на 4,4% - цена сейчас составляет 41 рубль за килограмм.

Дороже также стали соль, репчатый лук, шоколадные конфеты, яблоки, карамель, баранина, творог, свинина, хлеб, пшено, овощные консервы для детского питания, макароны, сыры, яйца, печенье, маргарин, черный чай, цельное стерилизованное молоко и подсолнечное масло.

Зато подешевели огурцы – теперь килограмм продукта можно приобрести за 111 рублей и помидоры – 127 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: