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В Башкирии ограничат продажу алкоголя в дни сабантуев

В Башкирии ограничат продажу алкоголя в дни сабантуев

31 май 2021 | 10:34

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 31 мая, на оперативном совещании в правительстве республики снова вернулся к вопросу проведения сабантуев. В своей речи руководитель региона напомнил главам муниципалитетов об ограничении продажи алкоголя. 

«Опять оскомину я набил наверное, но сабантуи, где вы проводите, – трезвые. Чтобы в день проведения сабантуя на территории продажа была запрещена алкоголя. Поругивают нас, кто-то хихикает, кто-то злобно там ухмыляется. Но мы очень правильное дело делаем. Туда люди приходят порадоваться, а не на эти пьяные лица смотреть», – прокомментировал Хабиров. 

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров разрешил купание на пляжах и проведение сабантуев. Также отметим, что в дни празднования сабантуя запрещена розничная продажа алкоголя. Также  глава Башкирии утвердил график проведения сабантуев в республике.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Фольклориады в Уфе должны пройти вакцинацию от коронавируса.


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Источник: gorobzor.ru

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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