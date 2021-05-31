В школах Башкортостана качество питания оценивали подставные родители
31 май 2021 | 12:01
На минувшем оперативном совещании о качестве школьного питания доложил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. По его словам, на сегодняшний созданные при школах родительские комитеты активно контролируют процесс питания детей.
Как выяснилось в ходе проверки, в созданных бракеражных журналах (контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления пищи, - прим. ред) ставились подписи подставных лиц.
По словам Алексея Гусева, за год количество жалоб на нарушении технологии приготовления еды снизилось с 27,9% до 4%. В ходе выездных проверок снизилось количество нарушений по отсутствию документации с 8,9% до 6,7%. Просроченную продукцию стали выявлять меньше. Если в 2020 году таких нарушений было зафиксировано 3,9%, то в 2021 – 1,5%.