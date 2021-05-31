В школах Башкортостана качество питания оценивали подставные родители

31 май 2021 | 12:01

На минувшем оперативном совещании о качестве школьного питания доложил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев. По его словам, на сегодняшний созданные при школах родительские комитеты активно контролируют процесс питания детей.







Как выяснилось в ходе проверки, в созданных бракеражных журналах (контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления пищи, - прим. ред) ставились подписи подставных лиц.

— В начале года мы получали информацию о том, что не всегда те подписи родителей, которые были в бракеражных журналах соответствовали действительности. Сейчас родительские комитеты выбрали сами этих родителей и сами находятся в комиссии. Соответственно, мы это контролируем, — отметил Алексей Гусев.

Помимо этого, в школах, по словам чиновника, проводят визуализацию меню. Ежедневно на сайте школы должны выкладывать список блюд, а сотрудники школы фотографируют порции, чтобы родители могли убедиться в качестве питания.

По словам Алексея Гусева, за год количество жалоб на нарушении технологии приготовления еды снизилось с 27,9% до 4%. В ходе выездных проверок снизилось количество нарушений по отсутствию документации с 8,9% до 6,7%. Просроченную продукцию стали выявлять меньше. Если в 2020 году таких нарушений было зафиксировано 3,9%, то в 2021 – 1,5%.





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