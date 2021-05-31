В Уфе подорожает проезд в общественном транспорте

31 май 2021 | 15:51

Сегодня, 31 мая, в пресс-службе администрации столицы Башкирии сообщили об изменении тарифа на некоторых городских маршрутах. Стоимость проезда возрастет с 7 июня 2021 года.



Подчеркивается, что о повышении цен сообщил оператор по перевозке пассажиров – ООО «Компания Уфа-Лайн».







Изменения коснутся маршрутов № 220 «Профилакторий «Радуга» - Южный автовокзал», № 224 «Ул. Адмирала Макарова - Микрорайон «Южный», №233 «Ул. Бельская - ТЭЦ-1» и №288 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Максимовка. Проезд как за наличный, так и безналичный расчет, в том числе по карте «Алга», будет стоить 30 рублей.





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Фото: из архива newsbash.ru