Минторговли Башкирии: "Резких скачков цен на сахар не ожидается"
03 июн 2021 | 11:17
В Башкирии резких ценовых скачков на сахар не ожидается. Об этом рассказал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, с крупными производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями республики были заключены соглашения, которые фиксировали стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей.
Также для сохранения розничных цен на приемлемом для людей уровне подписано федеральное соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло. Документ будет действовать до октября 2021 года, согласно которому отпускная цена предприятий за литр подсолнечного масла составляет 95 рублей, розничная – 110 рублей.
Так, к федеральному соглашению по сахару российского производства присоединились 33 организации и индивидуальных предпринимателей республики, а по подсолнечному маслу – 23.