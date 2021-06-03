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Минторговли Башкирии: "Резких скачков цен на сахар не ожидается"

Минторговли Башкирии: "Резких скачков цен на сахар не ожидается"

03 июн 2021 | 11:17

В Башкирии резких ценовых скачков на сахар не ожидается. Об этом рассказал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, с крупными производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями республики были заключены соглашения, которые фиксировали стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей.

Также для сохранения розничных цен на приемлемом для людей уровне подписано федеральное соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло. Документ будет действовать до октября 2021 года, согласно которому отпускная цена предприятий за литр подсолнечного масла составляет 95 рублей, розничная – 110 рублей.

Так, к федеральному соглашению по сахару российского производства присоединились 33 организации и индивидуальных предпринимателей республики, а по подсолнечному маслу – 23.

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Источник: ufa.aif.ru

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