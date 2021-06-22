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ФАС утвердил повышение стоимости газа на 3% с 1 июля

ФАС утвердил повышение стоимости газа на 3% с 1 июля

10:43, 22 июн 2021

Цены на газ с 1 июля вырастут на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — говорится в сообщении. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В документе отмечается, что оптовые цены на газ учитываются при формировании цен для потребителей. Самые бюджетные оказались в Ямало-Ненецком автономном округе. За тысячу кубометров топлива после повышения стоимость газа составит 2769 рублей. Для Москвы и Московской области тысяча кубометров газа обойдется в 5050 рублей. Самая высокая цена будет действовать для регионов Кавказа — 5 155 рублей.

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru

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