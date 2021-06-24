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В Башкирии сильно подорожала морковь и подешевели огурцы и помидоры

В Башкирии сильно подорожала морковь и подешевели огурцы и помидоры

17:48, 24 июн 2021

В Башкирии изменились цены на продукты питания. Данные об этом предоставили сегодня, 24 июня, в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ. 

По результатам выборочного еженедельного мониторинга, на 11 рублей в республике подешевели сосиски и сардельки. Килограмм мясных изделий можно купить за 332 рубля. На 8 рублей снизились цены на помидоры. Теперь их стоимость за килограмм 100 рублей. На 7 рублей меньше стали стоить свежие огурцы, жители региона смогут купить килограмм за 82 рубля. 

При этом на 24 рубля в Башкирии подорожал черный байховый чай. Килограмм этого продукта стоит в настоящее время 937 рублей. На 7 рублей выросла в цене морковь, килограмм этого овоща можно приобрести за 84 рубля. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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