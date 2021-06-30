Стали известны тарифы на газ в Башкирии с 1 июля 2021 года
21:34, 30 июн 2021
В Башкирии Госкомитет по тарифам установил цены, по которым населению реализуется газовое топливо компаний «Газпром межрегионгаз Уфа».
Розничные цены начинают действовать уже с первого июля. Цена зависит от того, в каких целях используется газовое топливо, наличия оборудования и горячего водоснабжения.
Кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты или газового водонагревателя обойдется в 7,64 руб. Если все вместе, то дешевле — 7,12 руб.
Отопление с помощью газа, а также одновременное использование в других целях будет стоить 5869,47 рублей за 1000 кубометров.
Ранее Путин разъяснил правила бесплатной газификации домов россиян.
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