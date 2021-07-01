В Башкирии за неделю больше всего вновь подорожала морковь

10:26, 01 июл 2021

«Башстат» представил отчет по состоянию на 28 июня об уровне и изменению средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в республике. Согласно из опубликованным данным, многие продукты в республике выросли в цене, больше всего подорожала морковь.







Стоимость моркови 28 июня составила 91,69 рублей за килограмм, тогда как неделю назад цена составляла 84,03 рубля за килограмм. Следом идет карамель, которая подорожала с 210, 17 рублей за килограмм до 214,82. Репчатый лук вместо 32,35 стал стоить 33 рубля.



За прошедшие семь дней стоимость некоторых продуктов также упала – капуста (вместо 33,80 33,77 рублей), огурцы (с 82, 59 рублей до 70,14), картофель (с 60,08 до 56 рублей), яйца (с 59,27 до 56 рублей).

По той же стоимости продается соль – 9,78 рублей, ржаной хлеб (55,55 рублей), белый хлеб (56,91 рублей).





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