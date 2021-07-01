Российские производители намерены к осени поднять цены на молоко

11:24, 01 июл 2021

Производители молока для сохранения необходимых показателей экономической эффективности планируют к осени поднять цены до 10%, так как нынешние доходы уже не покрывают расходы. Об этом сообщил гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.







«К осени 2021 года производители для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7—10%», — пишет РБК, ссылаясь на Лосева. Причиной этого является то, что молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким спадом доходности как в производстве, так и в переработке. Он подчеркнул, что стоимость сырого молока за год увеличилась на 9—10%.

Отмечается, что у производителей молочной продукции увеличились практически все издержки. Цена на гофрокартон выросла на 60%, на упаковку на 20—40%. Также возросли издержки на удобрения, топливо и электроэнергию.



Молоко относится к социально значимым в стране продуктам. Государство анализирует его динамику цен и, если за период в 30 дней такой продукт возрастает в цене минимум на 30%, то Минэкономразвития может установить для него предельную цену сроком на 90 дней.

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