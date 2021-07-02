В министерстве торговли Башкирии объяснил рост цен на овощи
11:07, 02 июл 2021
Коррекция цен на овощи открытого грунта может произойти в конце июля и начале августа в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке региона.
Сообщается, что больше всего в Башкирии увеличилась цена на свеклу (в 2,7 раза) и морковь (в 2,4 раза). Так, в регионе в среднем морковь стоит 77,78 рублей за кг, что в два раза дороже, чем в июне 2020 года. В некоторых торговых точках цена на морковь составляет 125 рублей за кг. Сильно подорожали капуста белокочанная (на 85,7%), картофель (на 79,5%), а также лук репчатый (41,7%).
Он также отметил, что свою роль сыграла и пандемия: увеличился спрос на мировом рынке на фоне ослабления курса рубля, к тому же подорожала рабочая сила, так как для сбора и предпродажной подготовки урожая в большинстве хозяйств привлекали иностранных рабочих из стран ближнего зарубежья.