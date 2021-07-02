В министерстве торговли Башкирии объяснил рост цен на овощи

11:07, 02 июл 2021

Коррекция цен на овощи открытого грунта может произойти в конце июля и начале августа в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.







Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в правительстве республики по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке региона.

«С начала года в республике наблюдается значительный рост цен на овощи. По поводу повышения стоимости товаров в адрес министерства поступает большое количество обращений от жителей. Мы передаем их для отработки в контролирующие органы власти, в том числе в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан и прокуратуру Республики Башкортостан», — заявил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Сообщается, что больше всего в Башкирии увеличилась цена на свеклу (в 2,7 раза) и морковь (в 2,4 раза). Так, в регионе в среднем морковь стоит 77,78 рублей за кг, что в два раза дороже, чем в июне 2020 года. В некоторых торговых точках цена на морковь составляет 125 рублей за кг. Сильно подорожали капуста белокочанная (на 85,7%), картофель (на 79,5%), а также лук репчатый (41,7%).

«Более высокие темпы роста цен в текущем году обусловлены снижением запасов прошлогоднего урожая, который оказался ниже, чем в предыдущие периоды», — заявил Гусев, отметив, что в 2021 году фиксируется отставание сбора и поставок этих овощей ранних сортов из южных субъектов РФ из-за поздней весны.









Он также отметил, что свою роль сыграла и пандемия: увеличился спрос на мировом рынке на фоне ослабления курса рубля, к тому же подорожала рабочая сила, так как для сбора и предпродажной подготовки урожая в большинстве хозяйств привлекали иностранных рабочих из стран ближнего зарубежья.





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