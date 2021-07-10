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В Башкирии морковь за полгода выросла в цене на 321%

В Башкирии морковь за полгода выросла в цене на 321%

10:27, 10 июл 2021

В Башкирии за полгода – с декабря 2020 по июнь 2021 – морковь подорожала на 321%. За месяц она выросла в цене на 35%, за прошлую неделю – еще на 7,7%. Килограмм этого овоща, по последним данным, в среднем стоит 98,7 рубля. Об этом сообщает Башстат.

Существенный рост цены постиг еще одну овощную культуру – свеклу. Сейчас в магазинах за нее просят более 100 рублей. С начала года она подорожала на 395,8%, за месяц – в сравнении стоимости за май-июнь – на 44%.

За полгода сильно подорожал и картофель – на 226%. Однако последнюю неделю статистики отмечают, что он начал падать в цене. Килограмм картошки по состоянию на 5 июля стоил порядка 50 рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay

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