Власти Башкирии определились с максимальными ценами на лекарства
09:42, 17 сен 2021
В Башкирии власти установили предельные размеры надбавок к ценам на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших в республике. Документ был подписан накануне.
Ограничиваются как оптовые надбавки к ценам, так и розничные — в зависимости от цены лекарства. Максимальные надбавки начнут действовать в Башкирии уже с октября нынешнего года. Предыдущее постановление по максимальным надбавкам соответственно перестает действовать.
На лекарства стоимостью до 100 рублей максимальная оптовая надбавка не может превышать 17%, а розничная — 35%. Если же лекарство стоит от 100 до 500 рублей, то и максимальная надбавка будет меньше — 13% оптовая и 30% розничная. Минимальные надбавки разрешены для лекарств стоимость свыше 500 рублей — 8% оптовая и 17% розничная.
Лекарства, которые содержат наркотические и психотропные вещества позволят большую надбавку — 33% оптовая и уже 50% розничная.