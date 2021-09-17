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Власти Башкирии определились с максимальными ценами на лекарства

Власти Башкирии определились с максимальными ценами на лекарства

09:42, 17 сен 2021

В Башкирии власти установили предельные размеры надбавок к ценам на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших в республике. Документ был подписан накануне.

Ограничиваются как оптовые надбавки к ценам, так и розничные — в зависимости от цены лекарства. Максимальные надбавки начнут действовать в Башкирии уже с октября нынешнего года. Предыдущее постановление по максимальным надбавкам соответственно перестает действовать.

На лекарства стоимостью до 100 рублей максимальная оптовая надбавка не может превышать 17%, а розничная — 35%. Если же лекарство стоит от 100 до 500 рублей, то и максимальная надбавка будет меньше — 13% оптовая и 30% розничная. Минимальные надбавки разрешены для лекарств стоимость свыше 500 рублей — 8% оптовая и 17% розничная.

Лекарства, которые содержат наркотические и психотропные вещества позволят большую надбавку — 33% оптовая и уже 50% розничная.

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Источник: news102.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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