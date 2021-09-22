В России предупредили о росте цен на макароны

09:51, 22 сен 2021

В связи с дефицитом сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье в России ожидается подорожание макаронных изделий. Об этом предупредили производители продукции в РФ.







Представители российских макаронных фабрик рассказали, что за последние недели цены на пшеницу выросли с 28 тысяч рублей за тонну до 32-38 тысяч рублей. Производители макарон вынуждены работать на старых запасах, а когда они кончатся, придется закупать пшеницу нового урожая по высокой стоимости. При этом значительные объемы изделий вывозятся в Казахстан, сказала начальник планово-экономического отдела объединения «Союзпищепром» (Челябинск) Елена Палкина.



Ситуацию усугубил рост затрат на комплектующие. Все это приведет к повышению цен на макароны. «Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что — ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт», — приводит «Интерфакс» слова коммерческого директора отдела продаж ЗАО «Байсад» Ларисы Левиной, сообщившей об этом на заседании «круглого стола», посвященного ситуации на рынке.

Представители отрасли считают, что роста цен можно избежать, если увеличить посевные площади твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и других регионах. Участники рынка собираются до 25 сентября обратиться с предложением к президенту РФ.





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