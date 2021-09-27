В одной из школ Башкирии, по требованию санитарных врачей, на 2 месяца закрыли столовую

10:16, 27 сен 2021

Нефтекамские судебные приставы на 60 дней прекратили работу пищеблока в школе села Староянгизитово. По словам проверяющих, там нашли нарушение санитарно-эпидемиологических правил, из-за которого дети могут отравиться.







На прошлой неделе в школе состоялась внеплановая проверка по обращению одного из родителей. Специалисты выяснили, что доготовочный цех не оснащен моечной ванной для обработки корнеплодов, овощей, и потому вторичная обработка фруктов осуществлялась в мясо-рыбном цехе.

— Это может повлечь за собой серьезны последствия. Мясо или рыба могут быть заражены бактериями и микроорганизмами, которые живут в земле. Мы были вынуждены обратиться в суд с просьбой прекратить работу пищеблока на 60 дней, — отметили специалисты.

В школе же отметили, что выявленное нарушение постараются оперативно устранить. Пока же дети голодными не останутся.

— Будем кормить в классах, пока отдельную ванну для мойки овощей не поставим. Наши сотрудники уже ищут подходящую по размеру и ГОСТу. В ближайшее время нарушение устраним, — прокомментировали ситуацию в школе.

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