В Башкирии резко подскочили цены на овощи

11:24, 01 окт 2021

В Башстате проанализировали цены на продукты в республике и зафиксировали резкое подорожание некоторых из них. На это указали данные за 20-27 сентября.







Помидоры стали дороже на 17,9%. Теперь они стоят 84,5 рубля за один килограмм. Второе место в линейке продуктов, которые резко подорожали за сентябрь, заняли огурцы. Их цена увеличилась на 8%, а стоимость достигла 77,8 рубля за один килограмм. Дороже в магазинах стали стоить и яйца — на 4,3% . За одну упаковку покупатель заплатит 56,9 рубля.

Поднялась цена на вермишель. Она занимает четвертую строку в списке продуктов. Ее стоимость увеличилась на 3,9%. Теперь за килограмм придется заплатить до 70,2 рубля. В число овощей, которые резко подорожали, входит и картофель. Его цена увеличилась на 2,6%, за один килограмм жители Башкирии заплатят 37,2 рубля.

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