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Минторг Башкирии разъяснил, можно ли посещать продуктовые магазины без справки о вакцинации

Минторг Башкирии разъяснил, можно ли посещать продуктовые магазины без справки о вакцинации

15:47, 12 окт 2021

Бурю негодования вызвала информация о том, что без сертификата не получится пройти даже в обычные продуктовые магазины. Масла в огонь подлили сотрудники сети «Пятерочка», вывесившие на дверях супермаркетов соответствующие объявления. Согласно их тексту, пропуском служит сертификат о прививке, справка о болезни в последние полгода либо ПЦР-тест. Популярности у жителей Уфы эта мера не обрела.

— Ну все, теперь либо цены взвинтят, либо будут продавать испорченное. Иначе торговцам не заработать. Как обычно, пострадают люди, — написал в одной из уфимских групп горожанин Азат Фаткуллин.

В ответ на его сообщение кто-то даже предложил написать официальный протест в Министерство торговли республики. Однако этого не потребовалось: ведомство само выступило с разъяснениями. Как оказалось, посещение продуктовых магазинов пока остается свободным. Никаких бумаг на входе у людей не потребуют, но попросят надеть маску и соблюдать дистанцию.

Другое дело — крупные торговые центры. На входах там дежурят контролеры, у людей проверяются сертификаты, справки и ПЦР-тесты вместе с паспортом. Как уточнили в Минторге, проверка ждет лишь покупателей тех продуктовых маркетов, что расположены на территории крупных центров.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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