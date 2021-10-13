Башстат зафиксировал падение цен на топливо в республике

21:10, 13 окт 2021

В Башкирии за последний месяц подешевело моторное топливо. По данным Башстата, в сентябре 2021 года цены на бензин несколько подешевели по сравнению с августом текущего года.







Так, бензин марки АИ-92 в республике в среднем обходится в 44,71 рубль за литр. Для сравнения, в августе цена на это топливо составляла 45,08 рублей. Средняя цена за литр бензина АИ-95 составляет 47,87 рублей, что на 41 копейку дешевле, чем в позапрошлом месяце. За топливо марки АИ-98 автомобилистам придется выложить 55,64 рубля за литр, тогда как в августе этот бензин стоил 55,93 рублей за литр в среднем.



Дизельное топливо подешевело незначительно. Так, в сентября средняя цена составляла 48,08 рублей. Это на 29 копеек дешевле, чем в августе.

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