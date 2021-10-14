В торговых центрах Башкирии придумали способ обхода ковид-ограничений

09:17, 14 окт 2021

В Башкирии вступили в силу новые ограничения. Не все покупатели могут зайти в магазин, который находится в торговом центре. Вход в него доступен только для людей, у которых есть один из трех документов. Это сертификат о вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе и отрицательный ПЦР-тест. Последний будет приниматься только до 27 октября.







Магазины в торговых центрах при таких жестких ограничительных условиях потеряют много покупателей, а значит и прибыль. Поэтому сотрудники нашли выход из ситуации и создали для своих клиентов новую услугу. Доставка товаров теперь работает не только по городу, но и до входа в ТЦ. Покупатель передает список необходимых продуктов продавцу и тот приносит их ко входу, где клиент уже все оплачивает.

Жить в условиях ограничительных мер приспосабливаются не только сотрудники магазинов, но и сами покупатели. Уфимцы придумали новый способ, как обманывать сотрудников при входе в ТЦ. Они проходят, показывая чужой QR-код, так как информацию по паспорту никто не сверяет.

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