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В России предложили продавать алкоголь только по QR-кодам

В России предложили продавать алкоголь только по QR-кодам

10:30, 14 окт 2021

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. Она считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться.

«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила она.

При этом Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита.

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Источник: lenta.ru
Теги: вакцинация Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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