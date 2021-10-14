В России предложили продавать алкоголь только по QR-кодам
10:30, 14 окт 2021
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. Она считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться.
«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила она.
При этом Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита.
Источник: lenta.ru
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