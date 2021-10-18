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Как бесплатно провести газ в частный дом

Как бесплатно провести газ в частный дом

11:04, 18 окт 2021

Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям вступили в силу в понедельник, 18 октября. Документы, необходимые для запуска программы, утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно нововведению, догазификация пройдет только в населенных пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой. Но новые правила коснутся не всех.

— Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура, — говорится в постановлении. — Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Что сделать, чтобы получить газ бесплатно?

Для начала нужно проверить, входит ли регион в список Минэнерго, где стартовала программа. Сейчас в нем всего 15 субъектов: Московская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, Республики Бурятия и Дагестан.

Регионов пока совсем немного. Эксперты оценивают, что при текущих условиях социальная газификация коснется примерно 1% домохозяйств. Поэтому даже если регион есть в списке, то и это пока не гарантирует проведения газовой трубы до забора. «Газпром» определил еще ряд критериев для бесплатного подключения:
в населенном пункте до 1 января 2020 года проведен и сдан распределительный газопровод;
участок находится на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов;
объем потребления на участке не превышает 7 кубических метров в час. В «Газпроме» поясняют, что этой мощности достаточно для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в доме площадью в 300 кв. метров.



Если ваш участок удовлетворяет всем этим требованиям, то остается только собрать пакет документов и подать заявку в местную газораспределительную организацию. Заявку рассматривают в течение 15 рабочих дней.

Остальные населенные пункты, где есть магистральный газопровод, планируют догазифицировать к 2023 году. Там, где трубы нет, будут подключать до 2030 года.

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Источник: ufa1.ru
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