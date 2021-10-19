В Уфе подорожает проезд на двух популярных маршрутах

12:28, 19 окт 2021

В Уфе подорожает проезд на двух маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе столицы со ссылкой на директора компании-перевозчика ООО «Пан Авто» Александра Пудовина. У пассажиров есть месяц, чтобы подготовиться к удорожанию стоимости.







В частности, речь идет о маршруте № 227. Автобус проезжает практически по всему городу — от ДОКа до телецентра. Вторая маршрутка, на которой изменится стоимость проезда, — № 285. Она стартует от оздоровительного комплекса «Сипайловский» и доезжает до музея Нестерова. На обоих рейсах стоимость проезда составит 30 рублей. Речь идет о наличном, о безналичном расчете и оплате по карте «Алга». Цена фиксированная. Изменения вступят в силу с 18 ноября 2021 года.

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