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В Уфе подорожает проезд на двух популярных маршрутах

В Уфе подорожает проезд на двух популярных маршрутах

12:28, 19 окт 2021

В Уфе подорожает проезд на двух маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе столицы со ссылкой на директора компании-перевозчика ООО «Пан Авто» Александра Пудовина. У пассажиров есть месяц, чтобы подготовиться к удорожанию стоимости.

В частности, речь идет о маршруте № 227. Автобус проезжает практически по всему городу — от ДОКа до телецентра. Вторая маршрутка, на которой изменится стоимость проезда, — № 285. Она стартует от оздоровительного комплекса «Сипайловский» и доезжает до музея Нестерова. На обоих рейсах стоимость проезда составит 30 рублей. Речь идет о наличном, о безналичном расчете и оплате по карте «Алга». Цена фиксированная. Изменения вступят в силу с 18 ноября 2021 года.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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