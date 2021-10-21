В Башкирии стремительно дорожает ряд продуктов

11:49, 21 окт 2021

Башстат опубликовал новые данные по увеличению стоимости продуктов в республике. Так, в период с 11 по 18 октября средняя цена яиц составила 69,27 рубля. Существенно в октябре увеличилась стоимость помидоров — 130,71 рубля. За этот период они подорожали на 14,5%. Напомним, что в конце сентября один килограмм можно было купить за 84,5 рубля.







Цена огурцов в октябре месяце увеличилась на 20,9%. Теперь они стоят 108,90 рубля. Яйца также подорожали на 4,8%. За один десяток покупатель заплатит 69,27 рубля. В конце сентября один килограмм огурцов стоил 77,8 рубля, а десяток яиц — 56,9 рубля.

Также в середине октября цены на некоторые продукты успели снизиться. Так, стоимость шоколадных конфет и маргарина в среднем упала на 2,5 и 1,4 процента соответственно. Сейчас конфеты стоят 305,57 рубля, а маргарин — 157,08 рубля.

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